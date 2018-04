Actualidade

A Câmara de Lisboa já devolveu 44,2 milhões de euros relativos à Taxa Municipal de Proteção Civil (TMPC), declarada inconstitucional no final do ano passado, o que representa "77% do valor devido", anunciou hoje o vereador das Finanças.

João Paulo Saraiva falava numa conferência de imprensa de apresentação do Relatório e Contas do município relativo a 2017.

Apontando que estes dados são referentes a um balanço feito no final da semana passada, o autarca elencou que estão "por entregar 14,3 milhões de euros", a "20% do universo" de pessoas que vai receber esta devolução.