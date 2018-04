Actualidade

Pelo menos sete reclusos morreram e 17 outros ficaram feridos com gravidade na sequência de lutas entre os detidos numa prisão de segurança máxima no estado da Carolina do Sul, no sudeste dos Estados Unidos.

Os confrontos ocorreram no Lee Correctional Institution, uma penitenciária em Bishopville, no Condado de Lee, Carolina do Sul. Um porta-voz do departamento de prisões daquele estado, Jeff Taillon, anunciou o primeiro balanço dos desacatos e revelou que agentes estaduais participaram nas operações para controlar a situação, o que aconteceu perto das 3:00 (8:00 hora em Lisboa).

Taillon acrescentou que nenhum dos agentes da polícia ficou ferido nas operações. Os confrontos entre os reclusos começaram cerca das 19:15 de domingo e 17 feridos graves tiveram de receber cuidados médicos fora da prisão.