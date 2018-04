Síria

A Rússia rejeitou hoje as alegações de que Moscovo e Damasco estarão a impedir os inspetores de armas químicas de entrar em Douma (Síria), contrapondo que os peritos estão à espera de uma autorização específica por parte da ONU.

A declaração foi feita pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, que respondeu desta forma a informações que dão conta que a missão de inspetores da Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ) foi impedida de entrar na cidade rebelde de Douma, em Ghouta Oriental, nos arredores de Damasco, para investigar o ataque químico que alegadamente atingiu aquela localidade no passado dia 07 de abril.

"Rejeito completamente, trata-se de novas invenções por parte dos nossos colegas britânicos", disse o representante de Moscovo, argumentando que o acesso dos inspetores foi sim dificultado pelas consequências do ataque "ilegal" conduzido no sábado passado pelos Estados Unidos (EUA), com o apoio dos aliados França e Reino Unido, contra a Síria.