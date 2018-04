Actualidade

O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades Naturais (INGC) disse hoje que 61 pessoas morreram vítimas de calamidades naturais entre outubro e março deste ano, uma redução de 12 óbitos em comparação com a época chuvosa 2016/2017.

Falando na apresentação do Balanço da Época Chuvosa e Ciclónica de 2017/2018, o diretor-geral do INGC, João Machatine, apontou a morte de 16 pessoas no desabamento da lixeira de Hulene, em Maputo, em fevereiro, como o fator que pesou para o número de óbitos registados entre outubro e março, devido às calamidades naturais.

No mesmo período, 22 pessoas morreram vítimas de descargas elétricas em todo o país, acrescentou João Machatine.