Actualidade

Os procedimentos para avançar com a construção da nova ala pediátrica do hospital de São João, no Porto, serão desbloqueados dentro de duas semanas, estimou hoje o ministro da Saúde, lembrando que o dinheiro "está disponível".

Em declarações hoje aos jornalistas sobre as condições em que as crianças e famílias são atendidas naquele hospital, Adalberto Campos Fernandes assumiu que, do ponto de vista político, "não há mais tempo nem mais espaço para conversa que não seja autorizar a obra [da nova ala pediátrica], lançar o procedimento e executá-lo no mais curto espaço de tempo possível".

"O dinheiro está disponível, mas há questões de tramitação processual, que penso que em uma semana ou duas semanas estarão em condições para que os procedimentos formais possam ser lançados", afirmou o ministro, que falava no final de uma cerimónia para anunciar investimentos no Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).