Actualidade

O jornalista brasileiro Vladimir Netto considerou hoje que a prisão do ex-Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva está a ser um momento de desgosto para o Brasil, mas defendeu que é preciso cumprir a lei.

"É um momento de desgosto no Brasil. É lamentável que a situação tenha chegado a esse ponto. É triste que um ex-Presidente (Lula da Silva), o maior líder popular do Brasil, tenha que ser preso", disse à Lusa Vladimir Netto.

O jornalista, que trabalha no canal de televisão Rede Globo e cobre há anos os grandes casos de corrupção no Brasil, está em Portugal para promover o seu livro "Lava Jato", editado no país pela Desassossego, uma chancela do Grupo Saída de Emergência.