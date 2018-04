Actualidade

As vendas a retalho nos Estados Unidos aumentaram em 0,6% em março, após uma descida de 0,1% no mês anterior, informou hoje o Departamento do Comércio.

Esta é a maior subida mensal neste indicador em seis meses.

A subida das vendas a retalho em março foi maior do que previam os analistas, que antecipavam um aumento de 0,4%.