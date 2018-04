Actualidade

A estreia de um octeto e o revisitar de antigas canções, com novos arranjos e novas sonoridades, pautam o espetáculo com que Fernando Tordo assinala, na quarta-feira, no Teatro Tivoli, em Lisboa, 50 anos de carreira como compositor.

Com 70 de idade, completados no passado dia 29 de março, e 54 anos de canções, entre carreira a solo e primeiros ensaios em 'conjuntos', na adolescência, Fernando Tordo completa este ano meio século de composição, data que assinala com este espetáculo, em Lisboa, e outro, no Porto, na Casa da Música, no próximo dia 27.

Em entrevista à Lusa, Fernando Tordo não entra em pormenores sobre o alinhamento do concerto. Não nega, porém, que cantará as canções "mais importantes, seguramente".