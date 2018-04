Actualidade

Os jovens residentes em Portugal nascidos no ano 2000 vão ter acesso gratuito a vários espaços e iniciativas culturais até abril de 2019, no âmbito do projeto "És Cultura18", hoje apresentado em Lisboa.

No âmbito deste projeto, que foi um dos vencedores do Orçamento Participativo Portugal 2017, os jovens que fazem 18 anos este ano "terão acesso gratuito a uma rede de equipamentos abrangentes em termos territoriais", que representa uma "oferta cultural muito variada, muito heterogénea e muito completa", explicou o secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, onde decorreu a apresentação do "És Cultura18".

Para terem acesso, basta "apresentarem o cartão de cidadão". A lista dos eventos e equipamentos, "sob tutela do Ministério da Cultura e não só [como a Fundação Calouste Gulbenkian ou museus municipais]", está disponível no 'site' https://escultura.opp.gov.pt/ criado para o projeto.