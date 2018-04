Actualidade

Vinte anos das crónicas "O Homem do Leme", do Jornal de Letras, passam agora a livro, que reúne alguns dos textos do jornalista Manuel Halpern, o homem que tem estado ao leme desta coluna quinzenal, desde que a criou.

O título da rubrica - assim designada, porque nem sempre foi crónica - foi inspirado no marinheiro que responde ao Mostrengo, no poema de Fernando Pessoa, e não na música dos Xutos & Pontapés, ao contrário do que se possa pensar e apesar de ter nascido como uma coluna sobre música.

Nem sempre foram crónicas e, feitas as contas, foram escritas mais de 500, mas nem todas foram resgatadas para o livro, até porque "muitas delas pertencem apenas àquela edição de jornal em que foram publicadas, e dali - daquele tempo e daquele contexto - não devem sair".