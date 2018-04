Actualidade

A criação de uma Rede de Cafés Históricos da Europa e de uma Rota Europeia destes estabelecimentos estão entre os principais objetivos do Encontro Internacional de Cafés Históricos, que decorre na sexta-feira e no sábado em Coimbra.

O preconizado roteiro deverá assumir-se como "novo Itinerário cultural do Conselho da Europa", defendeu hoje, durante uma conferência de imprensa para apresentação do programa do encontro, Vitor Marques, gerente do Café Santa Cruz, em Coimbra, e presidente da Associação Portuguesa dos Cafés com História.

Durante o encontro também serão discutidos o estabelecimento do Dia Europeu do Café Histórico e a importância destes espaços e formas de cooperação e intercâmbio, disse o grego Vassilis Stathakis, proprietário do Kipos Café, em Creta, e presidente da Associação Europeia dos Cafés Históricos (EHICA).