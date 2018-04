Actualidade

O novo primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, hoje empossado no cargo pelo chefe do Estado, apresenta-se como "um animador do processo político", que deverá conduzir a realização de eleições legislativas a 18 de novembro.

Após a tomada de posse, na presença do Presidente do país, José Mário Vaz, o novo líder do Governo guineense, 63 anos, agradeceu a confiança depositada pela classe política e sociedade civil.

"Serei um animador do processo que deverá conduzir para uma espécie de campeonato entre as forças políticas nacionais", disse Aristides Gomes, em declarações aos jornalistas, referindo-se às eleições legislativas.