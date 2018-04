Actualidade

A OZ Energia, que pertence ao grupo Gestmin, comprou 50% do capital do grupo Alves Bandeira, reforçando a sua atividade na área dos combustíveis líquidos, informou hoje a empresa do grupo Gestmin.

"A OZ Energia de Manuel Champalimaud e os acionistas do grupo Alves Bandeira assinaram hoje um acordo com vista a uma participação igualitária no grupo Alves Bandeira que irá unificar todo o negócio de combustíveis líquidos de ambas as companhias, incluindo redes de postos de abastecimento", disse, em comunicado, a energética.

No entanto, o valor do negócio não foi divulgado.