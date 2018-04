Clima

Mais de cem empresas de 23 países, incluindo a EDP e os CTT, têm as suas metas de redução de emissões de gases com efeito de estufa aprovadas por uma iniciativa internacional, seguindo os objetivos do Acordo de Paris.

Os Estados Unidos são o país mais representado neste grupo, com 24 empresas, enquanto os estados-membros da União Europeia (UE), com 57 adesões, têm cerca de metade das 103 companhias com metas já reconhecidas pelo projeto Objetivos Baseados na Ciência.

Esta iniciativa junta a United Nations Global Compact (que reúne presidentes de empresas no compromisso de seguir os objetivos de sustentabilidade da ONU), a CDP - Disclosure Insight Action (uma plataforma internacional de divulgação ambiental), o World Resources Institute e a organização internacional de defesa da natureza WWF.