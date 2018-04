Música

Espetáculo a ter lugar amanhã, no Teatro Tivoli, em Lisboa, celebra cinco décadas de canções do músico.

Com 70 de idade, e 54 anos de canções, entre carreira a solo e primeiros ensaios em ‘conjuntos’, na adolescência, Fernando Tordo completa este ano meio século de composição, data que celebra com o espetáculo Fernando Tordo - 70 anos de vida e 50 de canções, amanhã, 18 de abril, em Lisboa, às 21h30, no Teatro Trindade; e no Porto, à mesma hora, na Casa da Música, no próximo dia 27.

A estreia de um novo octeto e o revisitar de antigas canções clássicas – como Cavalo à solta, Estrela da tarde ou Tourada –, com novos arranjos e novas sonoridades, são os grandes destaques deste espetáculo comemorativo do cantor e compositor português.