Síria

A televisão estatal síria noticiou esta madrugada que as defesas antiaéreas do país estão a responder a uma "nova agressão", abatendo mísseis na área da Homs, no centro da Síria, mas os Estados Unidos rejietam uma ofensiva.

O meio não menciona, contudo, a fonte da informação, nem a autoria do ataque, que se está alegadamente a desenrolar desde o início de terça-feira.

A Central de Imprensa síria, dirigida pelo governo, detalhou que o alvo do ataque é a base aérea Shayrat, em Homs.