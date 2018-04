Actualidade

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem deferiu na segunda-feira uma providência cautelar apresentada por Raul Schmidt, que suspende, até decisão definitiva, a extradição do empresário luso-brasileiro para o Brasil no âmbito do caso Lava Jato.

Segundo adiantou hoje à agência Lusa o advogado Alexandre Mota Pinto, esta decisão, embora trasitória, suspende e impede até maio, altura em que o TEDH receberá toda a documentação do processo, a possibilidade de Raul Schmidt ser extraditado para o Brasil.

Em análise no Tribunal de Estrasburgo está uma queixa apresentada em março pelos mandatários de Raul Schmidt, mas como a decisão final pode demorar, foi intentada uma providência cautelar deviodo à urgência do caso.