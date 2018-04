Actualidade

Quase 40 nacionalidades estão representadas no Atlantic Music Expo (AME), a maior feira internacional de Cabo Verde, cuja sexta edição arrancou na segunda-feira à noite, com muita música, dança e magia na cidade da Praia.

Pelo sexto ano, a Assembleia Nacional descerrou as suas cortinas para dar as boas-vindas ao AME, agora organizado por um grupo de produtores, denominado de Associação Cabo Verde Cultural, após a saída do Ministério da Cultura cabo-verdiano.

Apesar de o evento ter sido preparado em apenas quatro meses, o diretor geral da Associação Cabo Verde Cultural, Augusto (Gugas) Veiga, disse que o AME continua com "uma excelente adesão", com quase 40 nacionalidades representadas.