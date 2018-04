Actualidade

O empresário Steve Wynn e a ex-mulher chegaram na segunda-feira a um acordo que encerra uma longa batalha judicial sobre as ações do grupo, que opera dois casinos em Macau, foi hoje divulgado.

De acordo com os representantes legais do antigo casal, um pagamento pendente de Steve Wynn à ex-mulher, Elaine, evitou um julgamento já agendado em Las Vegas. O valor do pagamento não foi divulgado.

Em comunicado, Steve Wynn confirmou que "todas as questões legais pendentes" com a ex-mulher foram resolvidas. O casal divorciou-se em 2010.