Venezuela

A irmã do politólogo lusodescendente Vasco da Costa afirmou que agentes dos serviços secretos da Venezuela detiveram novamente, na segunda-feira, o irmão, que já tinha estado detido em 2014.

De acordo com Ana Maria da Costa, um grupo de 30 agentes do Serviço Bolivariano de Inteligência (SEBIN), "vestidos de comando e com espingardas", arrombou a porta, espancou o irmão e destruiu a casa.

"Foi horrível. Vieram à minha casa, espancaram todos e o Vasco. Destruíram a minha casa e levaram o Vasco", declarou à Lusa Ana Maria da Costa.