Actualidade

O crescimento económico da China manteve-se estável no primeiro trimestre do ano, impulsionado pelo investimento e comércio eletrónico, numa altura em que evoluem as tensões comerciais com Washington, foi hoje divulgado.

A segunda maior economia do mundo cresceu 6,8% em relação ao mesmo período do ano passado, tal como no trimestre terminado em dezembro e em ligeira queda relativamente à expansão de 6,9% em igual período de 2017, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto de Estatística chinês.

O Produto Interno Bruto (PIB) alcançou os 19,87 mil milhões de yuans (2,55 mil milhões de euros), com um crescimento de 3,2% no setor primário, de 6,3% no secundário ou industrial e de 7,5% no terciário ou de serviços, em relação ao ano passado.