Actualidade

O Banco BPI vai fechar mais dois balcões no final deste mês, um no Porto e outro em Lisboa, à semelhança do que já tinha feito em março, segundo informação interna a que a Lusa teve acesso.

Em 27 de abril irão fechar os balcões Praça da Galiza, no Porto, e o balcão Paço do Lumiar, em Lisboa.

A domiciliação das contas dos clientes passará para outros balcões, nomeadamente para as agências Boavista - Júlio Dinis e Lumiar.