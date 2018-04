Actualidade

O ministro das Finanças, Mário Centeno, admitiu hoje a possibilidade de aumentos na Função Pública em 2019, dependendo "dos equilíbrios que forem encontrados para o Orçamento do Estado para 2019".

"Nunca me ouviu dizer a palavra nunca e também não vai ser agora", disse o governante hoje em entrevista à TSF, depois do primeiro-ministro António Costa ter considerado na segunda-feira extemporâneo colocar agora a questão sobre aumentos da função pública em 2019 e ter referido que no próximo ano continuará a política de descongelamento das carreiras.

Sublinhando que o orçamento é "um exercício de equilíbrio", Centeno diz que há um conjunto de matérias "muito significativas" do lado da Administração Pública que o Governo tem vindo a concretizar, como o descongelamento das progressões, que vai prosseguir em 2019 e que tal significa um aumento de quase 400 milhões de euros das despesas com pessoal.