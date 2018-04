Actualidade

A operadora brasileira Oi, em recuperação judicial, estimou hoje que a dívida da empresa diminua de 65 para 19 mil milhões de reais (de 15,3 para 4,5 mil milhões de euros) na sequência da conversão de passivo em capital.

Segundo se lê no comunicado enviado pela Pharol (principal acionista da Oi) à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), esta estimativa dos efeitos do plano de recuperação tem "como base uma perceção da média de avaliações independentes preparadas por analistas de mercado que acompanham a companhia".

Ainda previsto é que, como resultado da implementação das medidas constantes do plano de recuperação, a Oi passará a valer "em torno de 15 mil milhões de reais" (3,5 mil milhões de euros), o que compara com a última avaliação de 2,6 mil milhões de reais (614 mil euros).