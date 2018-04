OE2017

O Conselho de Finanças Públicas (CFP) estima que Portugal tenha conseguido reduzir o défice estrutural para 1%, indo além do recomendado pela Comissão Europeia, e afirma que esse esforço revela uma alteração da política orçamental em 2017.

"Com base na informação disponível e na metodologia comunitária, corrigindo o défice orçamental dos efeitos do ciclo económico e das medidas temporárias e não recorrentes, estima-se que o défice estrutural corresponda a 1% do PIB em 2017", afirma o CFP no relatório 'Análise da Conta das Administrações Públicas 2017' divulgado hoje.

Este resultado aponta para uma melhoria de 1 ponto percentual do PIB do saldo estrutural, "cumprindo a recomendação do Conselho da União Europeia", que apontava para uma diminuição de 0,6 pontos percentuais.