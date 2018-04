Actualidade

A greve que começou hoje na Caixa Geral de Depósitos (CGD) em França tinha encerrado esta manhã 14 agências, de um total de 48, disse fonte oficial do banco à Lusa, acrescentando que continua o "diálogo".

"Em França temos 34 agências abertas, de 48, continuamos em diálogo com os trabalhadores e temos à disposição dos clientes que não tenham a agência aberta as plataformas digitais, computadores e aplicação de telemóvel CGD Online", disse a fonte oficial do banco público à agência Lusa.

Já em Paris, a porta-voz da intersindical FO-CFTC, Cristina Semblano, afirmou à Lusa que a greve está com "uma mobilização muito importante".