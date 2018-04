Actualidade

O ministro da Defesa Nacional vai lançar nos próximos dias um "concurso de ideias" para a requalificação do edifício do antigo Regimento de Lanceiros n.2, na Calçada da Ajuda, Lisboa, visando ali instalar todos os serviços do ministério.

O projeto para um "campus da Defesa", ainda sem calendário definido, será financiado por receitas provenientes da alienação de imóveis na esfera da Defesa, visando que "tanto quanto possível que seja uma operação neutra do ponto de vista orçamental", disse hoje o ministro Azeredo Lopes.

"Há a previsão de que o júri possa reunir-se rapidamente e lançar nos próximos dias, espero, um concurso de ideias", disse Azeredo Lopes, que convidou "todos os arquitetos do país" a participar e sublinhou a "abertura do projeto à sociedade civil" e a ligação à história e ao património da cidade.