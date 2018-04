FMI/Previsões

O diretor adjunto de estudos económicos do Fundo Monetário Internacional (FMI) avisou hoje que as ramificações de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China podem dificultar o acesso dos países africanos aos mercados financeiros.

"Ainda é demasiado cedo para aferir as implicações em África de uma eventual guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, mas apesar de o efeito direto ser muito limitado, há a questão de como os mercados financeiros lidam com este tema, e isso pode afetar o acesso aos mercados financeiros e ser um desafio para os países que pretendem recorrer aos mercados", disse Malhar Nabar.

Na conferência de imprensa que decorre esta tarde em Washington, Malhar Nabar comentou as previsões de crescimento para a África subsaariana, que se mantêm em 3,4% para este ano e 3,7% para 2019, considerando que "as condições financeiras acomodatícias beneficiam o acesso a mercados financeiros para países como a Costa do Marfim ou o Senegal".