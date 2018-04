Actualidade

A Comissão Europeia propôs hoje ao Conselho (Estados-membros) a abertura de negociações de adesão com a Albânia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia, dados os progressos alcançados por estes dois países dos Balcãs Ocidentais.

"Hoje, a Comissão recomenda que o Conselho abra negociações de adesão com a Albânia e Antiga República Jugoslava da Macedónia", anunciou em conferência de imprensa a Alta-Representante da União Europeia para a Política Externa, Federica Mogherini, após a reunião do colégio do executivo comunitário, em Estrasburgo, à margem da sessão plenária do Parlamento Europeu.

A recomendação da Comissão Europeia surge no quadro da adoção do "pacote anual do alargamento", com relatórios com análise detalhada aos progressos feitos ao longo do último ano pelos seis "parceiros dos Balcãs Ocidentais" e ainda a Turquia.