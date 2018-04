Actualidade

A Bial quer duplicar a atual equipa de 104 investigadores nos próximos anos para assegurar o desenvolvimento de novos projetos que permitam manter o crescimento a dois dígitos da faturação, afirmou hoje o presidente executivo.

Num encontro com jornalistas no âmbito da inauguração das obras de ampliação e renovação do Centro de Investigação & Desenvolvimento (I&D) da empresa farmacêutica na Trofa, no Porto, António Portela adiantou que 25 dos cerca de 100 novos cientistas a contratar serão recrutados já ao longo deste ano e de 2019.

O objetivo deste reforço da equipa de I&D, disse, é assegurar uma aposta na inovação e um ritmo de desenvolvimento de novos projetos que garanta a manutenção do atual ritmo de crescimento a dois dígitos da faturação, que em 2017 aumentou 17% para 270 milhões de euros.