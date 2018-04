Actualidade

O treinador do Sporting disse hoje que os 'leões' estão "carregados e no limite" para defrontar um FC Porto "descansado", no encontro da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol.

Na antevisão ao desafio de quarta-feira, para o qual o Sporting parte em desvantagem depois da derrota por 1-0 no Porto, o técnico falou também da última mensagem dirigida pelo presidente do clube, Bruno de Carvalho, ao plantel, e não deixou de enaltecer a "grande" campanha do Caldas na prova 'rainha'.

"Ambos vieram de vitórias. Motivados estão os dois, mas nós estamos fatigados e no limite, o FC Porto não. Nós andamos há meses nisto, a jogar à quinta e ao domingo. Estamos carregados e não há nada acima disto", lembrou, em conferência de imprensa.