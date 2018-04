Actualidade

A Região Demarcada do Douro aprovou hoje a redução em um grau do teor alcoólico nos vinhos do Porto correntes e do 'stock' mínimo exigido para quem quer ser comerciante deste produto.

O conselho interprofissional do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), reunido no Peso da Régua, distrito de Vila Real, aprovou uma alteração à designada taxa alcoométrica volúmica que desce para um mínimo de 18 graus em vinhos do Porto 'ruby', 'tawny', brancos e rosés correntes.

O presidente do IVDP, Manuel Cabral, disse à agência Lusa que, de acordo com a legislação atual, a regra é que o vinho do Porto tem que ter uma graduação alcoólica compreendida entre os 19 a 22 graus, com exceção para o vinho branco leve seco que pode ter graduação mínima de 16,5 graus.