Actualidade

O especialista em geopolítica do petróleo José Caleia Rodrigues defende que "o contexto não é favorável a novas produções", por haver "petróleo a mais disponível no mundo", quando questionado sobre a pesquisa de petróleo no Alentejo.

Em declarações à Lusa, Caleia Rodrigues afirma que "hoje há demasiado petróleo disponível, desde que os americanos começaram a explorar o 'shale' [oil] e os grandes produtores lutam hoje para colocar o seu produto", realçando que "a dificuldade é hoje a quem entregar [vender]".

"Os sauditas entregavam aos americanos, mas em dez anos os americanos passaram a importar um terço do que importavam da Arábia Saudita e os sauditas viraram-se para Oriente. Porém, os russos estão a abastecer a China em petróleo e muito rapidamente vão abastecer também em gás", explicou.