Actualidade

O Governo do Equador anunciou na terça-feira o rapto de dois civis na fronteira com a Colômbia, depois de na semana passada ter sido divulgado o homicídio de três jornalistas sequestrados em finais de março.

Em conferência de imprensa, o ministro da Administração Interna do Equador, César Navas, afirmou que um homem e uma mulher foram raptados, informação comprovada através de um vídeo enviado pelos captores às autoridades do país e no qual o casal aparece amarrado e guardado por dois homens em uniforme militar e armados.

"Senhor presidente, por favor, ajude-nos, dê-nos a mão, não deixe que aconteça connosco o que aconteceu com os jornalistas", pediu o homem na gravação.