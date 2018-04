Actualidade

A Casa Branca afirmou terem decorrido contactos "ao mais alto nível" com o líder da Coreia do Norte, mas que o Presidente Donald Trump não falou diretamente com Kim Jong-un.

"Em relação às conversações com Kim Jong-un: o Presidente [Trump] disse que a administração tinha mantido contactos ao mais alto nível e acrescentou que não tinham sido diretamente com ele", afirmou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders.

De acordo com o jornal Washington Post, o diretor dos serviços secretos norte-americanos (CIA) e futuro secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, realizou uma visita secreta a Pyongyang, no fim de semana de Páscoa, durante a qual terá mantido um encontro com o dirigente norte-coreano.