A administração do Presidente Donald Trump defendeu, na terça-feira, a área marinha protegida dos Estados Unidos no oceano Atlântico, estabelecida por Barack Obama em 2016, e contestada agora por grupos de pescadores.

Em causa está a área marítima dos "desfiladeiros do nordeste e montes submarinos" na costa do estado de Nova Inglaterra, estabelecida pela administração do ex-Presidente Barack Obama para proteger a vida marinha no Oceano Atlântico.

A proclamação de Obama proíbe a pesca comercial nessa área, excluindo a de caranguejos vermelhos e lagostas. Uma restrição que não agrada aos pescadores, que apresentaram a um tribunal federal de Washington uma ação para extinguir a delimitação da zona.