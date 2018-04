Actualidade

A IFC, que integra o Banco Mundial, e a KIF, a primeira instituição financeira não bancária de Timor-Leste, anunciaram hoje um acordo para desenvolver o primeiro serviço bancário móvel do país, que esperam atinja 50 mil pessoas.

Em comunicado, a International Finance Corporation (IFC) explicou que o projeto desenvolvido com a Kaebauk Investimentu no Finansas (KIF) visa, em particular, as populações nas zonas rurais, onde nem sempre há acesso a serviços financeiros básicos.

O objetivo é que essa população ainda sem qualquer ligação aos bancos possa ter alternativas para poupar, enviar ou receber dinheiro, explicou a IFC, que tem trabalhado para criar oportunidades de serviços bancários móveis em mercados emergentes em todo o mundo.