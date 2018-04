Actualidade

Uma organização não-governamental afirmou hoje que o projeto chinês de infraestruturas "uma Faixa, uma Rota" visa expandir a influência política e presença militar de Pequim, apesar de a China garantir que o objetivo é a cooperação económica.

O relatório, da organização não-governamental C4ADS, com sede nos Estados Unidos, concluiu que os projetos da iniciativa chinesa "uma Faixa, uma Rota" não visam beneficiar os países recetores, como anunciado pela China, mas antes expandir a influência de Pequim além-fronteiras.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês rejeita já as conclusões do relatório e reiterou que a iniciativa visa "sobretudo a cooperação económica" e a promoção do desenvolvimento comum através de infraestruturas.