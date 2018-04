Timor-Leste/Eleições

A União Europeia está a apoiar a formação de cerca de uma centena de observadores e monitores eleitorais timorenses para acompanhar as eleições legislativas antecipadas de 12 de maio, onde estarão destacados dois especialistas europeus.

O embaixador da UE em Díli, Alexandre Leitão, explicou à Lusa que o objetivo foi "aproveitar as linhas orçamentais disponíveis para acompanhar o processo de apropriação, pelos timorenses, de tudo o que se relaciona com as eleições".

"Tal como em 2017 foram capazes de organizar sozinhos as eleições devem também ser os principais atores da observação eleitoral e da monitorização do seguimento das recomendações resultantes da observação no período que medeia eleições", disse.