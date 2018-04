Actualidade

A ministra da Justiça timorense assinou um protocolo de cooperação com a Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL), que estabelece a realização de provas de língua para quem, por casamento, solicite a nacionalidade.

O protocolo de cooperação prevê a realização de provas junto do Instituto Nacional de Linguística da UNTL, "destinadas a aferir as competências linguísticas de língua portuguesa e de língua Tétum", as duas línguas oficiais "dos requerentes de aquisição da nacionalidade timorense por casamento.

O objetivo, segundo uma nota do Ministério da Justiça timorense, é criar "um procedimento mais célere para a prova do conhecimento de língua oficial, um dos requisitos legais de que depende a aquisição da nacionalidade por casamento".