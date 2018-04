Maio de 68

O movimento do Maio de 68 ajudou um grupo de portugueses, em Grenoble, a começar a organizar a luta contra o fascismo em Portugal, na cidade onde o movimento "resistiu mais tempo".

Manuel Branco tinha 19 anos quando a França ficou paralisada com greves, enfrentou a polícia em manifestações e foi falar com portugueses numa fábrica ocupada em Grenoble, mas o que mais o marcou foi o empurrão que o maio de 68 deu à causa para acabar com a ditadura em Portugal.

"Com o maio de 68 e com aquelas ideias que se foram desenvolvendo, começa a ser claro que a nossa ideia é trabalhar para acabar com o regime fascista em Portugal e a França é uma estada de algum tempo para ir para Portugal outra vez. É a partir daí que a gente passa mesmo a procurar organizar-se em Grenoble e a criar um grupo para ir para Portugal", contou o português de 71 anos.