Maio de 68

O historiador Gerard DeGroot considera que o legado do movimento de contestação de Maio de 1968 permanece vivo hoje, como prova o sentimento de confiança na "possibilidade de mudança" visível entre os estudantes norte-americanos que lutam pelo controlo da venda de armas.

"O que os estudantes do ensino secundário estão a fazer nos EUA lembra muito o sentimento de possibilidade que tivemos nos anos 1960 e é muito bom ver isso novamente porque acho que tivemos 50 anos de cinismo e pessimismo sobre a política", disse o académico da universidade escocesa de St. Andrews à agência Lusa.

Autor de "The Sixties Unplugged", um livro publicado pelo historiador norte-americano em 2008 sobre os anos 1960 onde retrata situações em diferentes partes do mundo, como no Congo, África do Sul, Cuba ou EUA, procurando analisar a década num tom mais sóbrio, defendendo a necessidade de olhar para aquela época sem nostalgia nem romantismo.