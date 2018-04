Actualidade

O árbitro Jorge Sousa foi nomeado para dirigir hoje o clássico entre Sporting e FC Porto, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.

Este vai ser o quarto embate entre 'leões' e 'dragões' que o árbitro da associação do Porto vai arbitrar, o segundo no Estádio José Alvalade, em Lisboa, naquele que vai ser o seu 18.º jogo entre 'grandes' e no qual vai contar com Hugo Miguel no videoárbitro (VAR).

Sporting e FC Porto disputam hoje um lugar na final da Taça de Portugal, a partir das 20:30, na segunda mão das 'meias', depois de os 'azuis e brancos' terem vencido na primeira mão, com um golo de Soares.