Actualidade

A transportadora aérea Ryanair garantiu hoje que o cancelamento de voo devido a disputa laboral não prevê compensação ao abrigo da norma EU261, em resposta a uma informação da empresa AirHelp de há dois dias.

"Estas alegações, disseminadas pela empresa de "caça-compensações" Air Help, são falsas e enganadoras para com os nossos clientes. Se um voo for cancelado devido a uma disputa laboral, algo que constitui uma situação extraordinária, a compensação ao abrigo da normativa EU261 não é aplicável", segundo uma informação da transporta aérea.

Na segunda-feira foi divulgado, com base em análises de voos entre 24 de março e 08 de abril, que as perturbações em voos da TAP e Ryanair terão afetado cerca de 19.400 passageiros e podem representar cerca de sete milhões de euros em compensações.