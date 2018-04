Incêndios

Das 1.452 primeiras habitações afetadas pelos incêndios em 2017 e reconstruídas com apoios públicos, 811 já estão com obras em execução ou concluídas, estando ainda mais de 300 casas em fase de projeto, revelou hoje o ministro do Planeamento.

No âmbito de uma audição na Comissão de Agricultura e Mar, requerida pelo PCP, sobre as medidas relacionadas com os incêndios florestais de 2017, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, reiterou as perspetivas de ter "a generalidade das obras concluídas até ao final do ano", referindo-se às intervenções a cargo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), que deverão ter "entre maio e junho as empreitadas adjudicadas".

"Neste momento, são 1.452 habitações a apoiar" devido aos fogos de junho e de outubro de 2017, avançou o governante, indicando que 611 necessitam de reconstrução total.