Actualidade

O SEF deteve sete pessoas pelos crimes de auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos para obtenção da nacionalidade portuguesa, durante uma operação realizada em vários locais do país na terça-feira, indicou hoje aquele serviço de segurança.

Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras adianta que, no âmbito de "uma operação de grande envergadura", realizou na terça-feira 17 mandados de detenção e busca, nomeadamente a dois escritórios de advogados e a uma conservatória do registo civil.

Fonte do SEF disse à agência Lusa que as buscas realizaram-se numa conservatória do registo civil de Coimbra e em dois escritórios de advogados de Braga.