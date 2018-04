Actualidade

A deputada do PSD Teresa Morais pediu hoje uma ação eficaz do parlamento no caso de eventuais adoções irregulares, na sequência do caso da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), sem excluir a fiscalização e alterações legais.

Teresa Morais é a autora do relatório sobre a petição "Não adoto este silêncio", que pede uma comissão de inquérito parlamentar ao caso das alegadas adoções ilegais pela IURD nos anos 1990 e que hoje foi aprovada por unanimidade na comissão de Assuntos Constitucionais.

Na reunião de hoje, a deputada social-democrata defendeu que o parlamento "não deve deixar de fazer o uso de todas as suas competências", as fiscalizadoras, mas também as legislativas.