Actualidade

O parlamento vai ouvir a secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda, sobre a disponibilidade dos militares colaborarem em ações internas contra o terrorismo, foi hoje decidido na comissão de Assuntos Constitucionais.

Carlos Peixoto, do PSD, justificou a proposta com o facto de dever ser analisada e debatida, pelos deputados, a possibilidade de as Forças Armadas colaborarem em ações internas, esclarecendo o eventual controlo operacional das operações conjuntas no responsável pelas polícias.

A audição, pedida pelo PSD, foi aprovada por unanimidade.