Actualidade

O segundo Processo Especial de Revitalização (PER) da construtora Soares da Costa, homologado em fevereiro pelo tribunal, foi alvo de recurso por um banco espanhol, pelo que seguirá para o Tribunal da Relação, informou hoje fonte sindical.

Segundo o dirigente do Sindicato das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte (Site Norte) Miguel Ângelo - que hoje integrou uma delegação de trabalhadores da construtora que se foi informar do estado do processo no Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia - a interposição de recurso da homologação do PER por parte do banco espanhol irá implicar "que, mais uma vez, os trabalhadores fiquem à espera do desbloqueamento da situação".

O dirigente sindical falava à cerca de meia centena de trabalhadores da Soares da Costa que hoje concentrou-se frente ao Tribunal do Comércio de Gaia, em protesto contra os salários em atraso (há quase um ano para alguns trabalhadores, mas há cerca de dois anos para alguns dos que se encontram em situação de inatividade), contra a morosidade da resolução do segundo PER da empresa e contra os leilões de venda de bens (máquinas e ferramentas) da empresa que têm vindo a ser realizados.