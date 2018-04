Actualidade

A Autoridade da Concorrência (AdC) está a acompanhar "há bastante tempo" com o Ministério Público a possibilidade de uma cartelização entre empresas de meios aéreos de combate a incêndios, afirmou hoje no parlamento a presidente da AdC.

"Estamos a acompanhar este assunto há bastante tempo, com o Ministério Público, mas é matéria sensível", disse Margarida Matos Rosa, numa audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, escusando-se a revelar mais pormenores.

Em Espanha, a justiça tem em curso uma investigação que inclui o ramo português do cartel do fogo, um processo que já resultou na detenção de duas dezenas de pessoas do negócio de combate aos incêndios, acusadas de combinar preços nos concursos públicos e que também operavam em Portugal.